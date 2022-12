Laura Tobón dice que se deslindó del “estándar de perfección” tras su postparto

Hace poco la bella Laura Tobón abrió su corazón en la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que las interrogantes sobre su vida y especialmente de su maternidad se hicieron más que presentes.

Durante su embarazo Laura Tobón fue contado poco a poco cómo iba a avanzando y resaltó sobre todo cada uno de los cambios establecidos en su vida a raíz de ello, lo que conllevó a retención de líquidos y el aumento de unos 30 kilos. Pero no pasó mucho tiempo para retomar su figura y ahora lo ha contado todo.

“La verdad siento que esto ha sido un proceso, un proceso de autoaceptación, de respeto, de confianza, siento que la confianza ha sido uno de esos valores tan importantes que he tenido, que tener más en vida para obtener esa versión mejorada de Laura, siento que desde que soy más mamá tengo más confianza, como que perdí tantos miedos, perdí tantos tabúes que tenía en mi cabeza, desde que tuve a Luca sinceramente creo que me desligue de esos pensamientos de tener un estándar de perfección que tenía antes por el medio en el que me rodeo”, contó en primea instancia Laura Tobón.

Seguidamente hizo énfasis en la importancia de todo aquello en lo que ha crecido tras el nacimiento de su hijo, su forma de ver la vida y especialmente en la tranquilidad de la que ahora es dueña, por lo que sus palabras se tornaron más precisa sobre el tema.

“Y desde que me desligué tanto, mi mente y mi cabeza de eso, he logrado mi mejor versión como mujer, como mamá, como profesional y me siento tan tranquila, tan completa, que creo que es por eso que logré volver a mi figura, a mi cuerpo, siento que ahora soy un poquito más, tengo más confianza en mí misma, soy invencible, creo más en esa ‘tronquitobón’ que tenía aquí antes”.

Indicó que aunado a ello y de cada uno de los cambios que tuvo en su cuerpo y la forma en la que regresó a su anterior figura todo se debe a buenos hábitos y en especial a los ejercicios.