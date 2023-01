Hubo matrimonio en la casa de ‘La Descarga’, Keyla y Breiner ahora son marido y mujer

La casa de ‘La Descarga’ ha dado espacio para todo tipo de encuentros, desde las peleas y roces entre los mismos participantes que no logran convivir de la mejor manera entre ellos, como los que han encontrado a su media naranja en el programa y ahora mismo están viviendo una luna de miel en dicho lugar.

En diferentes realitys se ha podido ver el amor entre los participantes, uno de ellos fue el de hace años entre Elianis Garrido y Sebastián, que llegó incluso hasta afuera de la pantalla. Detalles románticos, relaciones sexuales, desayunos y flores, pero nunca una boda.

Todos los espectadores quedaron sorprendidos al darse cuenta de que Keyla y Breiner decidieron llegar al altar. A pesar de que no se trataba de un contrato legal, si tuvo un padre y todos los de la casa estuvieron sentados presenciando la unión de estos dos participantes.

Vestido de blanco, con caminata de entrada y de gancho, Keyla se puso un anillo y le dio el ‘sí, acepto’ a Breiner, que no podía de la felicidad y no hacía más que darle besos.

Aún no se ha conocido la opinión de los padres de cada uno, pero por lo vito, Keyla está disfrutando al máximo el amorío que está teniendo con él. Muchos comentan que no están de acuerdo, no solo por su edad, sobre todo porque Keyla sigue siendo muy pequeña, sino porque se conocen hace muy poco.

Otros aseguran que solamente se trata de un show y de entretenimiento para dar de que hablar en la televisión colombiana, pero apuestan poco a que la relación va a durar.