Kylie Jenner desata las críticas por llevar una cabeza de león en su vestido

La empresaria de 25 años, Kylie Jenner, acudió recientemente a un desfile de modas de Schiaparelli, en el que presenta su nueva colección ‘Haute Couture Spring Summer 2023′.

Pero desde su llegada ha robado la atención de todos, así como las críticas debido a su atuendo, pues la miembro del clan Kardashian ha aparecido ataviada en un hermoso vestido negro ceñido al cuerpo, pero con un detalle muy notorio que ha sido calificado como perturbador, pues lleva se trata de la cabeza de un león.

“La belleza y la bestia. Gracias Daniel Roseberry y Schiaparelli por una mañana tan especial. Guau, me encantó usar esta creación de arte falso construida a mano usando materiales hechos por el hombre. hermoso 🦁 🦁 🫶🏻”, escribió la modelo.

Desconozco el propósito del diseño. Pero la cabeza de León q usa Kylie Jenner,evoca las cabezas de tantos animales salvajes, q fueron degollados por cazadores furtivos, y q hasta hoy esas cabezas adornan las casas de aquellos q no les importa q eso siga pasando.@KylieJenner pic.twitter.com/37EfOdbG46 — Nuba (@Nuba59636601) January 23, 2023

“Un gran no, no, muy inquietante y que podría promover el maltrato animal de forma indirecta” y “Lo siento, pero es un no para mí. Ya sea falso o no, promueve la crueldad animal” y “Me ha encantado cada uno de los diseños de cada una de tus colecciones... pero esta colección es horrible. No puedo creer que te rebajaras tanto. es hortera y repugnante” son solo algunos de los mensajes que destacan.

Otros aprovecharon de criticar las demás piezas aseverando que no se puede celebrar al mundo natural cuando en el desfile lucen tal como cadáveres, por lo que piden que se tenga un poco más de sensibilidad.

La cabeza del león ha sido bordada en espuma esculpida a mano, con piel sintética de lana y seda, y pintado a mano para que parezca lo más real posible, ha apuntado el creador de la pieza Daniel Roseberry con el mensaje “celebrando la gloria del mundo natural”.

Este creador ha vestido a otras personalidades del mundo del espectáculo como Adele, Beyoncé y también Doja Cat la cual pasó a ser el blanco de los comentarios también en el desfile por su atuendo y especialmente maquillaje.