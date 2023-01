Pastor se enojó porque no le dieron diezmo en la iglesia y la agarró contra los feligreses

La religiones siempre generan opiniones encontradas entre quienes son fieles creyentes de un dogma en particular y los que están totalmente en contra de estas. La fe mueve muchas pasiones en el mundo y por eso es que lo que tiene que ver con estas debe ser tomado con cuidado para no herir susceptibilidades. En el caso en particular de este video que se ha hecho viral deja muy mal parado a uno de los representantes de una de estas religiones.

En internet se suelen volver virales diferentes tipos de videos por su contenido, ya sea porque es edificante, muchas personas se sienten identificadas y lo toman como algo de valor para sus vidas, en otras ocasiones, sucede todo lo contrario, se hacen virales porque las personas se sienten ofendidas e indignadas con lo que ven, en este caso sucedió esto.

En un video compartido en la red social TikTok se puede ver al pastor de una iglesia muy molesto con los feligreses de su iglesia por una razón que es motivo de polémica, el diezmo, esa cuota que se solicita a quienes asisten a un templo como aporte solidario. En el caso de este video se puede escuchar al pastor decir: “Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”.

De fondo se puede escuchar como las personas muy molestas alegan a los lejos con el hombre y los ánimos se ponen más tensos, en un momento el pastor les dice que no se le acerquen y termina optando por decirles que se vayan y abandonen el lugar, a lo que los creyentes responden que se van por su cuenta. En los comentarios del video se puede leer “quién firma contrato Para ir a la iglesia”, “Se nota que ese pastor está ahí por interés propio”, “Yo y mi esposa somos pastores, no solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda , sino que tampoco diezmar y ofrendar es obligacion”, entre muchos otros.