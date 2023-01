Kika Nieto dice que no se va a esconder por pensar diferente ¿Para quién es el mensaje?

La creadora de contenido Kika Nieto usó uno de los audios más virales en las redes sociales y apropiándose de él recreó un mensaje que va dirigido a aquellas personas que simplemente se quieren liberar de toda atadura a las manipulaciones de otros.

En el audio se escucha “This current chapter of my life is called: my turn. And I am unapologetic as fuck about it”, por lo que Kika Nieto lo tradujo a su manera “Este capítulo en mi vida se llama: mi turno. Y no me voy a esconder, ni a disculpar por pensar diferente”.

Como era de esperarse el post se llenó de diversas reacciones de parte de su comunidad digital quienes le expresaron que está en todo su derecho de expresarse de la manera que lo desee para así responder a los haters en sus redes sociales, como también pidieron su retorno a la plataforma de YouTube.

“Aduéñate del mundo entero y compártenos de tu luz ❤️ ❤️ ❤️”, “Así es Kiki, sé que ya lo sabes, pero te recuerdo ❤️ ‘¿Con quién tratamos de conciliarnos?, ¿con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo’. Ga 1,10″ y “Me encanta ver una Kika más motivada. ¡Más empoderada! ¡Vamos por más!”, son solo algunos de los mensajes que destacan por parte de sus seguidores.

Es de recordar que cada persona crea su propio sentido del mundo basada en lo que es su verdadera historia de vida, la cual es única y además de esto es irrepetible. Las personas se diferencian de los otros por lo que es su forma de ser, también por su físico, expresiones, cultura y costumbres, y por supuesto, porque pensar diferente, que a veces no es del agrado de todos.