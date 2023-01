“Hoy se le parte la torta” Así fue la serenata de cumpleaños que Pipe Bueno le dio a Marbelle en La Descarga

La Descarga en su nueva etapa ha generado que la audiencia aumente considerablemente gracias a que han incluído en el reality el tema de la convivencia, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. Desde que el programa reinició luego del tiempo que estuvo fuera del aire en diciembre el ambiente ha estado tensionante en la casa en donde se encuentran los artistas.

Lea también: Marbelle está de cumpleaños: sus seguidores y detractores le llenaron las redes sociales de mensajes

Pero también hay tiempo para pasar buenos momentos, en varias ocasiones se han visto a los participantes compartiendo, bailando, bebiendo, incluso ya hay algunas muestras de relaciones más allá de la amistad entre los concursantes. A los mentores también se les ha visto muy animados interactuando con sus selecciones y se nota que el ambiente entre ellos es cada vez más cercano.

Muestra de ello fue lo sucedido en el programa del 20 de enero, Marbelle se dirigió a la casa para hablar con su selección y prepararse para la siguiente prueba, de un momento a otro empezó a sonar de fondo música de mariachis y al lugar entró el cantante Pipe Bueno cantando la canción de cumpleaños que iba a dirigida para Marbelle, que hace unos días estuvo celebrando sus 43 años.

También le puede interesar: Marbelle celebró su cumpleaños por todo lo alto, pero su pareja fue quien se robó toda la atención

Pipe dijo sentirse muy feliz por dedicarle la serenata a su colega, ya que se conocen desde años atrás y se nota el cariño que se tienen. Pero eso no fue todo, los participantes rodearon a la mentora y le acercaron una torta para que pidiera un deseo de cumpleaños. “No me la esperaba”, les dijo Marbelle con la voz entre cortada, y agregó “la verdad no pensé estar aquí ... no ha sido fácil, pero aquí estoy para poner el pecho”.