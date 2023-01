¿Para preocuparse? Las dificultades que enfrenta Greeicy Rendón después de estar de vacaciones

Greeicy Rendón es una cantante, a quien se le conoció siendo actriz en algunas producciones televisivas. Sin embargo, luego quiso dedicarse de lleno a la esfera musical, siendo una de las artistas más reconocidas en el país, sin dejar de lado, su relación con el también cantante Mike Bahía, con quien ya tiene un hijo, Kai que llegó al mundo para cambiar la vida de ambos.

La pareja se encontraba disfrutando de unos días de descanso en compañía de varios de los familiares de la caleña, hasta aprovechó para hacerse un cambio de ‘look’, el cual fue bastante criticado y constaban de unas trenzas bastante largas en todo su cabello. Sin embargo, los problemas vinieron después para Greeicy pues, esto tuvo repercusiones en su pelo, tomando por sorpresa no solo a ella sino también a su pareja.

En el clip compartido a través de su cuenta de Instagram, se dejó ver sin sus trenzas y como era de esperarse su cabello estaba incontrolable y un poco ondulado debido a la presión ejercida por las mismas. Si bien, se dejó ver sonriente la dicha le duró poco pues, al intentar desenredarlo con sus dedos notó que este comenzó a caerse de manera incontrolable, Greeicy indicó: “De un solo ramillete”.

Posteriormente, quien intervino fue Mike quien aseguró que lo sucedido simplemente se trataba de que su pelo estaba seco y quizás, lo que necesitaba era un gel para poder controlarlo. Ante la constante acción de la cantante por jalar su cabello, su pareja le pidió que parara, en un tono bastante molesto. Sin embargo, ella hizo caso omiso a Mike y siguió agarrando varios mechones de su cabeza.

Asimismo, la caleña aseguró que no llevaba horas con su cabello de esta manera, sino que, por el contrario, habían pasado pocas horas. La preocupación por parte de Rendón no se hizo esperar pues, no resulta normal la caída del pelo de una manera desenfrenada. Cabe resaltar que esto se habría dado por lo apretadas que quedaron sus trenzas, sin dejar de lado, sus otras actividades en el mar.

En cuanto a sus seguidores, no dudaron en mostrarle apoyo a Greeicy en donde le enviaron algunas herramientas para controlar la caída del cabello y que esto no se convierta en un mayor problema con el paso de los días.