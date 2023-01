“Necesita un psicólogo”: Mara Cifuentes preocupa a sus seguidores por su opinión sobre el amor

Mara Cifuentes había estado pasando desapercibida desde que tuvo que atravesar por un proceso de rehabilitación el año pasado, pero tal parece que ha vuelto a estar un poco más activa en las redes sociales. Pero de acuerdo con varios internautas, sus publicaciones se vuelven cada vez más erráticas, al punto de que muchos de ellos están preocupados, en especial por su respuesta sobre lo que opina del amor.

La joven ha estado subiendo varias historias en su cuenta de Instagram en las últimas semanas, muchas de ellas mostrando parte de su día a día junto con algunos vistazos de su trabajo como diseñadora. Por su parte, en los que se refiere al feed, la colombiana deja ver algunas fotos en su faceta de modelo.

Y a pesar que Mara Cifuentes suele limitar los comentarios de sus posts debido a que ciertos internautas le dejan mensajes ofensivos, igualmente algunos usuarios de esta plataforma se las arreglan para hacerles saber su opinión en relación a las publicaciones.

Sin embargo, su reciente escándalo radica en una de sus historias en las que habla un poco sobre su vida sentimental y sobre el amor a propósito de una pregunta de uno de sus seguidores, dando una curiosa versión sobre lo que opina de esto.

“No tengo pareja y no creo en el amor. Te lo juro que cada día me convenzo más que el amor de pareja no existe y que es una simple ilusión”, explicó la joven durante la dinámica en Instagram, quien se mostró risueña ante la pregunta del usuario.

Debido a esta curiosa respuesta, varios usuarios de las redes sociales dejaron su opinión sobre Mara Cifuentes, dejando ver que estaban preocupados por su salud mental en relación a cómo contestó esta pregunta y por acciones polémicas que ha publicado en las últimas semanas: “Tal vez sí necesita un psicólogo para aclarar su situación, tema serio”, “Este muchacho tiene problemas, que busque a Dios”.