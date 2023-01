Mara Cifuentes rompió el silencio y reveló si su abdomen está operado

Mara Cifuentes decidió hablar sobre una de las zonas de su cuerpo que más recibe atención en las redes sociales, siendo esta su abdomen. Y si bien algunos de sus seguidores se debaten entre si es operado o natural, la modelo decidió ponerle fin a la discusión a través de sus historias.

En los últimos meses, la joven ha estado bastante discreta en el mundo del modelaje y en especial en las redes sociales, con muchos de sus seguidores especulando que se puede tratar de un nuevo hábito de vida que adquirió después de salir de rehabilitación a mitad de 2022.

Sin embargo, aún deja ver algunas publicaciones e historias en las que presume su figura y sus habilidades frente a las cámaras y en la pasarela, llamando la atención de muchas personas y siendo elogiada por varios seguidores.

Sin embargo, un reciente clip, Mara Cifuentes decidió romper el silencio y aclarar si su abdomen es natural, en especial después de que una amiga le comentara que no puede creer que no esté operado debido a una curiosa anécdota.

“Una vez, una amiga me contó que su cirujano quien le operó el abdomen le había mostrado una foto de mi abdomen, haciéndole entender de que él me había operado y que ese iba a ser el resultado que iba a obtener”, comenzó la joven.

Seguidamente aclaró que a pesar de lo que le contó su amiga, su abdomen no está operado: “lo gracioso de esto es que ella hasta el día de hoy sigue convencida de que yo le miento y que el cirujano sí me operó. Pero puedo jurarlo por Dios y lo que sea: el abdomen jamás en la vida me lo han tocado”.

En otra historia, Mara Cifuentes concluyó el tema afirmando que su “abdomen no es operado y es un regalo de Dios”, aprovechando también para mostrarle esta zona de su cuerpo con mucho orgullo a sus seguidores.