Sara Uribe envía mensaje a las mujeres que han sido abandonadas por sus parejas

Pese a que confesó que aún le cuesta entender una ruptura, Sara Uribe ha dado un paso al frente y nuevamente se acerca más a sus seguidores con un mensaje más que claro sobre cómo afrontar la separación. Y así lo ha dejado saber por medio de su red social Instagram.

“A veces hasta para mí es difícil entenderlo. Y sé que para ti también. Pero después de un tiempo comprendemos que fue lo mejor que pudo haber pasado. A Solas Con Sara. Comparte este mensaje con esa persona que lo necesite. Hagamos comunidad alrededor del positivismo ♥️”, es el pie de publicación de Sara Uribe.

Pero en el video se extendió mucho más y profundizó al respecto dejando claro que ante un desamor o ante un abandono lo mejor es mirar frente al espejo para aprender a convivir con el mejor aliado que se puede tener, y no es otro que usted mismo.

“Oye, tú te va a doler este mensaje, si se alejó es porque no quiere estar contigo, porque no le aportabas, así que ya es suficiente, ya está, deja de llorar por alguien que no te valoró y comienza a valorarte a ti. Y solamente en ese momento te darás cuentas de que todo pasa por un motivo. Si se desapareció, déjalo ir, tú tienes la mejor compañía y es a ti misma”

— Sara Uribe