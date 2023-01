‘Epa Colombia’ denuncia estafa con sus productos en Ecuador

A través de sus historias en la red social Instagram la empresaria de productos para el cabello Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, dio a conocer quién es la persona que supuestamente se ha apropiado de su marca para crear otra paralela.

“Amiga y te tengo que contar algo, una mujer me compraba en euros y dólares, yo la vi tan awwww, pero no sabía que ella me tapaba la marca mía para poner la de ella hasta que hace poco me enteré porque en un video de TikTok se volvió viral y las personas etiquetaban y decían esos productos son de la Epa, o sea amiga la dio un manejo diferente a mis productos”, se lee en la publicación de la empresaria.

Adicionalmente mostró parte de lo que son los posts en la cuenta de TikTok de dicha mujer en la que se aprecia una explicación de cómo es la aplicación de los productos aunado a los resultados que estos dejan en el cabello. Ante esto la persona decidió restringir los comentarios.

“Entonces si no le tapan el nombre lo envasan y dice no es keratina de Epa, y el cabello mejor está y es mi producto, en fin, siempre seguiré diciendo que soy número uno, llegarán mil keratinas a Colombia, ninguna como la de Epa Colombia”, continuó en su publicación la empresaria ‘Epa Colombia’.

Es de recordar que el registro de una marca atribuye a su titular el derecho exclusivo de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de esa marca para productos o servicios iguales o parecidos.

Así el titular de una marca puede impedir, por ejemplo, que cualquier persona ofrezca en el mercado productos marcados con su signo, o que los importe o exporte, o que emplee dicha marca para hacer publicidad.