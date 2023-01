Diana Celis habló sobre si volvería o no con ‘Epa Colombia’

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que la futbolista Diana Celis habló sobre el tema tras los cuestionamientos de los miembros de su comunidad digital en la red social Instagram.

Puede leer: Crecen los rumores de separación entre Marcela Reyes y B King por este motivo

Algunos usuarios dejaron sus preguntas y entre ellas la deportista decidió responder a dos, en las que se lee “¿Volverías otra vez con ex?” y “¿Qué es la Epa para ti?”. Ante esto Diana Celis se cuestionó el motivo de que siempre le hagan el mismo cuestionamiento, pero no fue impedimento para responder al respecto.

“Venga, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes ¿Ustedes por qué me preguntan tanto eso? ¿Es que quieren que yo vuelva con Daneidy o qué les pasó? Ja ja ja ja ¡¿Ah?! Parce yo creo que tanto la una como la otra, marcamos la vida de cada una no, creo que somos muy importantes porque crecimos juntas, porque hicimos muchas cosas juntas, entonces quizá que a pesar de que ella me haya lastimado tanto y haya dicho tantas mentiras pues, creo que el sentimiento que sentía por ella era real, era sincero y pues como que siempre va a estar allí”, confesó Diana Celis.

¿Volverán o no?

Es de recordar que, actualmente Daneidy Barrera Rojas —nombre de pila de la influenciadora— sale con Karol Samantha, con quien lleva unos cuantos meses de historia sentimental y de quien en múltiples oportunidades ha resaltado lo muy enamorada que se siente.

Antes de Karol Samantha, la empresaria ‘Epa Colombia’ sostuvo una relación sentimental de seis años con Diana Celis. La ahora expareja concluyó su historia a principios de este 2022. La separación concluyó en demandas millonarias en las que se exigían el regreso que bienes que adquirieron mientras tenían una relación sentimental.