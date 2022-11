¿Ahora planea plagiar a Los Simpson? Este es el nuevo invento de Yina Calderón

No pudo hacer ni el apartamento, ni tampoco la casa de Barbie, y ahora la DJ Yina Calderón apareció con un nuevo proyecto que busca traer desde la mismísima Springfield a Colombia la acogedora taberna de Moe.

Y es que ahora quiso copiar la idea de Maurice Lester Szyslak, más conocido como Moe Szyslak, el cual es un personaje de ficción de la serie animada televisiva Los Simpson, y que es propietario de la Taberna de Moe

“Muy pronto el primer spa 🧖‍♀️ de Cerveza 🍺 inspirado en Los Simpson (me ha costado tanto trabajo, tanta inversión, tiempo ... pero pronto estará listo ✅ les aclaré en un video pasado tuve inconvenientes con Mattel para la casa de Barbie ☹️ pero frescos que este spa 🧖‍♀️ es aún más divertido y fantástico) ❤️ ¿Quiénes aman los Simpson 👇?”, escribió la polémica DJ Yina Calderón.

El diseño mostrado por Yina Calderón es una réplica del original, pues tiene el mismo diseño y hasta color de ventanas al de la serie animada y que también se ha logrado hacer en otras partes del mundo en honor a los personajes amarillos.

Las reacciones al nuevo proyecto de Yina Calderón

Tras la publicación de la DJ no faltaron miembros de su comunidad digital que la criticaron por no concluir una cosa y empezar con otra dejando todo a medias y en especial de copiar una idea ya hecha.

“El que mucha abarca poco aprieta, todo queda a medias, el glamping, la línea de tinte, de pelucas, el reality, el spa de barbie, esperemos esto a ver”, “Ayyy mijita termine primero lo otro y después se mete en este... No termino la finca... no termino la casa de la Barbie no mija todo lo deja en veremos”, y “Yina ¿no te cansas de copiar todo? Eres una mujer creativa, no faltara el que quiera poner trabas por copyright”, destacan en los comentarios.