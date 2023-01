Erika Zapata molesta ante falsedad del video del ‘niño calculadora’

No hay dudas de que el 2022 fue el año de la periodista de Caracol Erika Zapata, pues con su simpatía y manera de narrar las noticias se apoderó de la confianza y en especial del cariño de todos los colombianos.

Sus videos han sido más que virales, y cada televidente está al pendiente de cualquiera de sus reportes para sentirse en casa y sobre todo para aplaudirle su sencillez y honestidad.

Pero recientemente ha vuelto a usar esa sinceridad y manera directa de decir las cosas para pronunciarse al respecto del video que se viralizó días atrás en el que presuntamente un niño manejaba conocimientos similares al de una calculadora y que resultó ser un montaje.

La periodista mencionó que cómo se sintió al descubrir la verdad tras esto y lo que genera en la social aún cuando hay tanta necesidad o historias similares que sí son ciertas y que merecen la atención de todos para ayudarles.

“Me da pesar que el video del niño genio que vende dulces sea actuado. Mal hecho de esos influencers. Tantos niños que hay en Medellín que realmente padecen necesidades y requieren ayuda. Cosas como estas, hacen perder la credibilidad en esas historias” — Erika Zapata

Creador del video responde ante cuestionamientos

Ante la viralización del video y el pronunciamiento de diversas personalidades políticas y del espectáculo colombiano periodistas de investigación se volcaron hasta el lugar en el que fue grabado y dieron con el creador del video para aclarar qué lo motivó a crear ese contenido, que tras descubrirse su falsedad ha generado molestia en Colombia.

“Este video es totalmente falso, la verdad lo único que nosotros queremos en realidad con este tipo de contenido es llevar conciencia a los jóvenes, no deben estar en las calles, es una realidad que se vive en Colombia y lo único que quiero yo es que los jóvenes tomen conciencia de que es necesario estudiar y que los padres también tomen conciencia, los niños no deben estar trabajando en la calle. Pero el video en realidad fue una trama que yo inventé para llevar conciencia a todos estos niños de Colombia que hoy no se han matriculado”, contó el creador del video.