Paquita la del Barrio envió poderoso mensaje a Shakira ¿Habrá dúo?

No ha pasado un día en el que en las redes sociales pidan a gritos que Shakira se atreva a cantar el éxito de la cantante mexicana Paquita la del Barrio ‘Rata De Dos Patas’.

Y recientemente tras sus éxitos ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y su reciente beef con el productor argentino BZRAP las comparaciones no faltaron, pero ahora la mexicana ha sorprendido a todos con un video que le dedicó a la colombiana.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga. Pues qué te puedo decir que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida mija, así es que no te preocupes”, dice en primera instancia.

Seguidamente le reitero su apoyo en materia musical, por lo que Paquita se ha puesto a la orden de Shakira, y en las redes sociales ya presumen que se trataría de una colaboración, pues no hay que olvidar que en el tema ‘Ciega sordomuda’ la colombiana hace un tributo a tierra azteca.

“Estoy en México, si algo se te ofrece de mí con mucho gusto ya sabes, aquí estamos a la orden, te mando un abrazo. yo tengo para toda clase de problemas, me llueven los títulos así de gente que está dolida, no te me achicopales, échale ganas”, finalizó.

Pero ya al terminar el video Paquita ha decidido cantar un verso de uno de los mayores éxitos musicales y parece que iba directo al ex de la colombiana, Gerard Piqué.

“Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones, y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde, y ahí te dejo este par de rodilleras ¿sabes para qué? para que hinques a tu madre”.