¡Tremendo escándalo! Mujer a los gritos exigió que le dieran sus papas en reconocido restaurante

En las últimas horas se conoció un video a través de TikTok en donde varios usuarios de internet captaron el escándalo que protagonizó una mujer, que a gritos le exigía a los empleados de la cocina de uno de los restaurantes de Andrés Carne de Res que le entregaran unas papas.

En uno de los videos se observa a la mujer muy alterada que grita que le entreguen sus papas, “¡Me da mis papas! ¡Yo no me estoy robando nada! ¡Me da mis papas!”. En ese instante la rodean los empleados de seguridad que le piden que se calme y ella les dice: “¡No!, es que me están diciendo que yo no pedí mis papas. ¡Me las da!”.

Varios de los clientes se percataron del hecho y en otro de los video se observa que le dice a los de seguridad: “¡Es que me llamó ladrona! ¡Me da mis papas ya!”. En eso uno de los que graba dice con voz de burla: “¡Dele las papas por favor!”. Luego, se escuchan varias voces mientras gritan: ¡Papas, papas!

Las reacciones al escándalo por unas papas

Algunos usuarios de internet se pronunciaron respecto a la actitud de la señora, indicando que: “Deben ser muy buenas”, “Uno con hambre es capaz de todo”, “Claramente (dijo Shakira😂) uno no aprueba el comportamiento de la señora, pero la verdad a veces lo atienden a uno como si fuera gratis” y “Si es en Andrés Carne de Res yo también peleó hasta por una pan”.

“Pues si pagas papitas a $40.000 más vale llevarle a Karen sus Papas si ella las pidio Caray”, “pero si en Colombia nos agarramos por un florero, porque no!! por unas papas!!”, “Yo sé que depronto se salió un poco de control, pero es que esas papás no debieron ser muy baratas para que no se las den 😅 yo las pediría...”, y “Yo también pelearía por papas de $50.000″.