¿Nuevo contenido? Jessi Uribe ahora se dedicará a hacer videos de bromas

Jessi Uribe es conocido por su talento musical al interpretar poderosos temas que suelen deslumbrar a todos sus fanáticos alrededor del mundo, además de llamar la atención por el tipo de publicaciones en sus redes sociales. Pero tal parece que el joven ahora cambiará un poco su estilo y se dedicará a los videos de bromas.

El contenido que publica el cantante en sus redes sociales suele estar orientado a la música, bien sea cantando algunas estrofas de sus temas, imágenes y videos de sus presentaciones o publicidad de sus próximos conciertos. Aunque también suele subir la temperatura con algunas fotos bastante reveladoras que dejan salir el lado más atrevido de sus fanáticas.

Pero ahora que Jessi Uribe estará de vacaciones hasta principios de febrero, dejó ver que estará incursionando en otro tipo de contenido para sus redes sociales, revelando que uno de los que le llamó la atención son los videos de bromas que tan populares se han hecho durante los últimos años.

Esto se puede evidenciar a través de su cuenta de TikTok, en su más reciente video titulado “La reiniciada” en donde termina escondiéndose en un cuarto oscuro para luego sorprender a una de las señoras de servicio como parte de una broma.

El clip de siete segundos muestra que la mujer iba a encender la luz de la habitación, pero justo antes de eso, Jessi Uribe aparece la nada asustándola en el proceso. La reacción de la trabajadora fue soltar un grito acompañado de una mala palabra, mientras que el cantante reflejaba una sonrisa pícara.

El video publicado hace menos de 24 horas ya ha recopilado más de 7.500 ‘me gusta’, además de diversos comentarios de sus seguidores como: “Quién no quisiera ser asustada por usted”, “A mí que me salga así " y “Qué susto, casi me muero”.