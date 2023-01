Hija de reconocida actriz de ‘Chepe Fortuna’ fue víctima de abuso sexual e intentó quitarse la vida

‘Chepe fortuna’ es una de las novelas más reconocidas por los colombianos, no solo porque fue repetida en varias ocasiones por el canal RCN sino que también por cada uno de los personajes que se encargaron de divertir y hacer reír a los televidentes, como lo fue Omeris Arrieta, quien interpretó a ‘Venezuela’.

La reconocida actriz estuvo junto a su hija Valeria durante el programa de entretenimiento ‘La Red’ para relatar el difícil proceso que han tenido que atravesar y que por primera vez dieron a conocer. La joven indicó que fue víctima de abuso sexual, lo que produjo episodios de ansiedad, depresión y ataques de pánico.

La también actriz aseguró que los hechos se dieron durante un viaje en el que se encontraba con unas amigas y algunas de sus parejas. En medio de la conversación Valeria indicó que no había iniciado su vida sexual y por ende, las personas del lugar las molestaron, pero, para ella no resultó nada malo.

A la hora de dormir ella se quedó en la misma habitación sus amigos, con el paso de la noche el novio de una de sus amigas se pasó a su cama y según sus declaraciones empezó a tocarla. Ante el hecho de angustia y miedo, quedó paralizada y fue allí en donde el hombre cometió varios vejámenes contra ella.

Su mamá la actriz Omeris Arrieta agregó que desde que su hija llegó no volvió a ser la misma e incluso intentó suicidarse. Luego de recibir ayuda psiquiátrica denunció el hecho en compañía de su familia. Actualmente, el hombre se encuentra en casa por cárcel, pero, está a punto de quedar libre por vencimiento de términos.

La joven aseguró que se han llevado a cabo dos audiciones, una de ellas en las que el implicado no aceptó los cargos y otro de un permiso laboral. El resto no se han dado según ella, porque la fiscal de su caso se encuentra atendiendo otras. Asimismo, entre lágrimas pidió justicia, pues exponerse de esta manera no fue sencillo para ella.