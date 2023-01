Reconocida modelo denunció ataque transfóbico: le dieron un trago con vidrios rotos

A través de su cuenta en Instagram, la modelo trans Sofía Avendaño de 32 años, conocida por haber ganado el concurso de ‘Mister Colombia’ y ‘Mister Latinoamérica’ como Juan Esteban, denunció haber sido víctima de un ataque transfóbico que por poco le cuesta la vida.

Narró, que tras una presentación en un bar de Cartagena, pidió unas copas de champán junto a sus amigos. Sin embargo, al momento de ingerirlo, tragó pequeños vidrios rotos. “A mi champán le hacía falta un pedazo pero muy estratégicamente en la mitad. No es que se hubiera caído”.

Ante la delicada situación, Sofía tuvo que ser trasladada de urgencias al Hospital Universitario del Caribe, donde fue internada y atendida por profesionales.

“La endoscopia para extracción vía anestesia general no se logró. Ya los vidrios llegaron al estómago, debe estar en sedación 24 horas, confiar en que el objeto extraño siga su conducto y lo pueda expulsar, ya que se quiere evitar cirugía abierta y riesgos”.

Afortunadamente, este martes la modelo compartió en sus historias que el sangrado que presentaba al toser o vomitar, había parado. Por lo que los médicos le aprobaron su solicitud de irse hasta su ciudad natal en Medellín para continuar el tratamiento. “Gracias por dedicarme un momento de sus vidas para ponerme en oración por eso. Se los prometo a todos. No recibiré ni agua”.

Te puede interesar: TikToker se estaría aprovechando de la enfermedad de su amiga, por vistas en redes sociales

Sofía Avendaño inició su transición tras ganarse los dos concursos en 2015, cuando se realizó su primera cirugía de reasignación para pasar así a ser una mujer transgénero. “Si me preguntan si quisiera haber nacido mujer, pues obvio, por algo me operé… Yo era un personaje que estaba representando un género, en lo que era genéticamente y sentía que estaba jugando a ser Juan Esteban. Y llegó un momento en que se cansó y no quiso ser Juan Esteban, quiso ser Sofía”, contó al medio ‘Los Informante’.