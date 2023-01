Claudia Bahamon y la conexión que tuvo con reconocida película taquillera

Claudia Bahamon se tomó el tiempo de ir al cine en este 2023 para ver una de las películas que lideran la cartelera cinematográfica, y no es otra que ‘Avatar: El Camino Del Agua’.

Y siendo este precisamente uno de los elementos que más defiende a capa y espada la presentadora de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ no dejó de compartir por medio de su red social Instagram las impresiones que tuvo al respecto, y con ella una advertencia de la crisis ambiental en el planeta.

“Ayer vi Avatar y no saben que tan conmovida estoy hoy. Mientras comenzó yo no quería más que sumergirme en el mar con todos ellos y nunca más salir. Recordé junto a ellos mi curso de apnea y que respirar de forma consciente es un ejercicio que debemos hacer todos los días. La mejor forma de reconocernos en este planeta. Luego que mediación fantástica adentrarse en el océano y ver con otros ojos la magnificencia de la vida. Mi cara sonreía y se me aceleraba el corazón cuando veía tanta belleza, pero al mismo tiempo sentí tanto dolor. Dolor de ver que lo que pasa en Pandora es lo que hacemos los humanos en esta tierra”, escribió en primera instancia.

Seguidamente reconoció que cada una de las ambiciones del ser humano en querer explotar hasta el rincón más escondido del mundo es más que una amenaza que con sus efectos altera el ecosistema.

“Es una metáfora a nuestra crisis ecológica. Ese deseo irracional de explotar nuestros recursos naturales sin importar las consecuencias. Triste realidad que supera la ficción. Y si… Por otro lado, el amor. ‘I see you’ = te veo, te siento, te reconozco, te amo. Que linda forma de manifestarlo”, finalizó Claudia Bahamon.

Es de recordar que ‘Avatar: El Camino Del Agua’ no lleva ni un mes en los cines y ya se ha ubicado un puesto entre las 15 más vistas de la historia con más de 1400 millones de recaudación. De hecho, es la sexta en la historia en superar los 1000 millones en sus primeras dos semanas.