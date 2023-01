Marcela Reyes preocupa a sus seguidores porque terminó hospitalizada en Cartagena

Tras lo que fue su llegada a Cartagena de Indias la DJ Marcela Reyes tuvo que acudir de emergencia a una de las clínicas de la región, esto debido a un padecimiento en una de sus orejas que confesó la tenía mal desde hace tiempo.

Es por ello que por medio de sus historias en la red social Instagram fue mostrando y contando cómo fue el proceso de su llegada hasta la hospitalización en la ciudad en la que tendrías horas más tarde una presentación.

“Muchos me están diciendo que si me está pasando en la oreja eso porqué no me quito las perforaciones. Todas estas perforaciones que tengo están sanas, o sea las que me tienen la oreja infectada eran dos que no sanaron y esas me las retiré inmediatamente, pero igual la infección siguió porque yo no le presté atención, porque no pensé que fuera tan grave. O sea, en verdad es demasiado grave, entonces tranquilos, eso ya no lo tengo, las otras que están allí es porque están sanas”, contó la también participante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’.

Más tarde contó la advertencia que le dieron los médicos sobre las consecuencias a futuro de la infección y que espera pronto salir de ese problema. “Se salió de control, por lo pronto estoy hospitalizada y muy nerviosa por todo lo que me dijo el médico que podría pasar. Pero confío en Dios que mañana será un mejor día”, mostró mientras lloraba, y se veía sangre en su oreja.

Finalmente, mientras era examinada, Marcela Reyes precisó que de esto le quedó un aprendizaje y no es otro que siempre acudir a los especialistas para así no esperar a que todo empeore con el tiempo y se pueda sufrir más riesgos.

“Aquí sigo, me lo hubiera ahorrado si desde el día uno me hubiera preocupado por mí, pero me la paso esclava del trabajo y de la casa”, es el texto con el que Marcela Reyes acompañó una de sus historias.