Manuela Gómez contó el motivo por el que se reconcilió con Marcela Reyes

Manuela Gómez y Marcela Reyes se vieron las caras recientemente luego de haber protagonizado tiempo atrás una de las mayores polémicas en el ámbito de los DJ, pues entre dimes y diretes se desmejoraba el ambiente entre ambas.

Ahora recientemente, la también empresaria Manuela Gómez, ha salido al paso y ha contado por medio de sus historias en la red social Instagram no solo que se reconcilió con Marcela Reyes, sino los motivos que la llevaron a eso.

“Lo que sucedió con Marcela Reyes, a mí me gustó, a mí me gustó muchísimo, porque tanto ella como yo nos dimos la oportunidad como de evolucionar esa parte de, es en serio ¿para qué estamos peleando? ¿por qué estamos peleando?, ¡No hay necesidad! Venga comuniquémonos, cuadremos qué fue lo que pasó, el problema, aclarémoslo de buena manera con el dialogo. Y me encantó, me encantó haber hecho las pases con Marcela Reyes, porque realmente no hay necesidad de ir cosechando enemigos, no hay necesidad, no hay necesidad”, dijo en primera instancia.

Seguidamente habló de unos puntos muy importantes como lo es desperdiciar el tiempo de vida en rivalidades cuando en realidad lo que debe existir es el apoyo mutuo. Por lo que señaló que no tiene nada de valor enemistarse y mucho menos darle largas al asunto.

“Cuando la vida te enseña tantas cosas y te da tantos golpes y aprendes de esos golpes dices ‘¿Vale la pena realmente estar con mala vibra con alguien?’ Parce no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena pelear o enemistarse con las personas por bobadas. La vida es tan corta, mañana ingresamos a un hospital y quién nos asegura que vamos a seguir vivos, como para uno ponerse ahí a seguir como con el conflicto. O sea, para mí el perdón es un acto de madurez y de demostrar lo que uno tiene en la cabeza”, finalizó.