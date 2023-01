Juan Duque confesó que también lanzaría celulares como Bad Bunny y desató polémica en las redes

Bad Bunny desató una de las polémicas más destacadas en lo que va de año al tomar el celular de una fanática que quería tomarse una foto con él y lanzarlo al agua, generando todo tipo de opiniones en las redes sociales. Y si bien hay hay debates sobre la acción del cantante, Juan Duque tiene clara cuál es su posición admitiendo qué el también sería capaz de hacer lo mismo.

Duque es uno de los artistas colombianos que más tiene actividad en las redes sociales. Y si bien esto le ha servido para proyectarse un poco más en el mundo del espectáculo, también le ha traído consecuencias por ciertos comentarios, en especial a través de Twitter donde suele dejar algunos pensamientos un tanto controversiales.

Puede leer: Juan Duque reveló qué fue lo mejor del 2022 para él, y no fue Lina Tejeiro

Y fue precisamente en esta plataforma que el joven despertó una nueva situación polémica alrededor del escándalo de Bad Bunny. Todo comenzó por el tuit de una de sus haters, en donde asegura que el intérprete no sería capaz de cometer un acto como el que hizo Benito, pero no por falta de carácter sino por falta de fans.

“Lo que hizo Bad bunny, no lo haría Juan Duque. Pero Juan Duque no tiene fans”, escribió un usuario de Twitter. Pero el cantante no tardó mucho en responderle a la muchacha: “A que sí, apuesto 10 luks”, dando a entender que sí se atrevería a cierto tipo de actos como el que hizo el puertorriqueño.

Lea también: En redes se burlan de Jorge Celedón porque está buscando a la fan de Bad Bunny para darle otro celular

A propósito de este tema, otro usuario de la red social decidió abordar a Juan Duque sobre cuál sería su actitud frente a este tipo de situaciones y que si también le arrebataría el celular a una fan, a lo que él contestó: “Lo que pasa es que bad bunny pone el modo avión muy raro”.

Antes de que se presentaran los comentarios anteriores, Juan Duque ya había hablado sobre este tema, haciendo un chiste sobre la situación de la chica con un tuit: “En qué cuota del celular iba la muchacha?”.

A que si, apuesto 10 luks — Juan Duque (@wawawanduque) January 4, 2023

Lo que pasa es que bad bunny pone el modo avión muy raro — Juan Duque (@wawawanduque) January 4, 2023