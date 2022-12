“Borra mi cara de tu perfil que me da pena verme ahí”: Lina Arroyave arremete contra su ex

En extensos dimes y diretes, así es como terminó la relación de por siete meses sostuvieron Lina Arroyave y Chico Cruz, y es que al parecer las diferencias y mucho dinero de por medio marcaron el ultimátum de la que parecía una pareja feliz.

La creadora de contenido explicó uno a uno los motivos de la disputa que enfrenta con Chico Cruz y dejó claro su posición al respecto por medio de diversos textos en los que indicó que ella lo mantenía, y que no le debe absolutamente nada.

“Creo en la justicia divina y en la justicia legal. La buena mama, buena mujer, buena hija, buena a miga y buena persona no me lo quita las letras de un vividor que vive una película falsa. Lo mantuve por 3 meses y medio y no le debo ni una sonrisa. Para entrar en detalles tendría que ser como tú, pero sui lo hiciera te borraría hasta el nombre. Dios te bendiga porque lo vas a necesita, nos vemos en juicio”, son solo algunas de las palabras escritas por Lina Arroyave.

“Borra mi cara de tu perfil que me da pena verme ahí” — Lina Arroyave

Por su parte Chico Cruz no se quedó callado y también hizo lo mismo por medio de sus historias de Instagram en las que la acusa no solo de pedirle dinero, sino de manejar una fachada elaborada con su equipo de trabajo y asegurar que él no le debe absolutamente nada.

“¿Qué pensabas que yo te iba a dar camioneta, mansión y todo y que yo soy un bobo?” — Chico Cruz

“Te dije acuéstate con quien quieras, pero no me falles en los negocios y fue exactamente lo que hiciste, incumpliste todos los contratos de negocios que tenemos. Yo soy real y digo las cosas como son, yo a ella si la amé en su momento, pero uno no es bobo, fui viendo cosas que no me gustaron”, escribió Chico Cruz.