Vidente sorprende con revelaciones políticas y amorosas de un presidente sudamericano

Todavía muchos critican la actitud del vidente colombiano cuando dijo haber contactado a “El Rey del Despecho” Darío Gómez y más cuando fingió un ataque al corazón en pleno video al terminar de cantar su éxito ‘Nadie Es Eterno’.

Seguidamente lo hizo con la fallecida monarca reina Isabel en septiembre del 2022, y es que con un video aseguró estar poseído por ella y envió un mensaje desde el más allá.

Pero ahora ha encendido la polémica pues se refirió al presidente de Chile, Gabriel Boric, esto ante el cuestionamiento de los seguidores sobre si seguiría o no dentro del Palacio de La Moneda. Ante esto el vidente decidió abrir las cartas para responder a las incesantes interrogantes al respecto sobre el futuro de Chile.

“Sale la carta de Daniel, y dice ‘soy el ángel del matrimonio y en este momento estoy ayudando’. Eso quiere decir que ‘El Merluzo’ todavía no se va, que le queda tiempo. Yo sé que muchos me han dicho que ‘pero es queremos que se vaya El Merluzo, que tiene a Chile mal’, pero aquí el tarot lo está beneficiando. Y esa carta del matrimonio indica que se muere de ganas de casarse con su novio. ¿¡Qué se le va a hacer!? Estamos en pleno siglo XXI, el amor no conoce edad, ni fronteras, ni colores, ni masculinidades”, dice el vidente colombiano mientras muestra la carta y ríe.

Pareja de Gabriel Boric

El vidente asegura que es un hombre y es de recordar que Gabriel Boric, en un video de 2017 confesó haberse besado con un hombre durante su adolescencia porque debía “explorar”.

Boric aceptó que incluso le llegaron a llamar “Gaybriel”, como una forma de mofarse de él acusándolo de homosexual. “En algún momento tuve la curiosidad. Me agarré con un compañero, no fue nada en particular, era parte de la exploración”, dijo tras decir que se dieron unos besos.

Pero oficialmente Irina Karamanos, es su pareja y formalizó el pasado 29 de diciembre su renuncia como coordinadora sociocultural de la Presidencia, con lo que dejará de cumplir funciones oficiales como primera dama para dedicarse a su labor profesional.