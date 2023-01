“¿Por qué me hacen esos comentarios?”: Luisa Fernanda W se cansó de las críticas luego de su embarazo

Luisa Fernanda W se encuentra pasando por su mejor momento tanto personal como profesional, con sus dos hijos segundo hijo, su propia marca de maquillaje y ser una de las propietarias del restaurante “Rancho MX”. A pesar de su éxito, también ha sido una de las más criticadas por lo que hace o deja de hacer, pues varias personas suelen atacarla por medio de sus redes sociales.

La reconocida creadora de contenido volvió a ser el centro de las críticas en esta ocasión debido a su cuerpo. Tanto ella como su pareja Pipe Bueno decidieron tomarse unos días de vacaciones en Cartagena, en compañía de Mario Ruiz, Karin Jiménez, Santiago y demás familiares.

En medio de la emoción por una nueva aventura Luisa Fernanda aseguró que al compartir algunas imágenes en vestido de baño una seguidora le preguntó si nuevamente estaba embarazada, según ella, tiene pancita. Ante el hecho la molestia para la paisa fue más que evidente y aseguró “¿Por qué me hacen ese tipo de comentarios?”

Seguidamente, Luisa indicó que está feliz con su cuerpo, pues tan solo lleva dos meses de postparto y así no estuviera en etapa, no le ve el problema a que tenga ‘pancita’. Asimismo, aseveró que no entiende por qué la gente crítica los cuerpos ajenos y pidió respuestas por lo sucedido.

En medio de su relato la influencer mostró su abdomen y aprovechó para dejar claro que está disfrutando de su rol como mamá, haciendo que sus hijos se sientan felices en cada momento y también, que anda feliz con su figura, está cómoda y esto resulta ser lo más importante.

Por su parte, Pipe Bueno también se mostró emocionado por el viaje familiar y dejó claro que ellos son lo más importante en su vida, pues siempre busca darle el mejor ejemplo a sus hijos y por supuesto, seguir llevando a cabo varios proyectos en compañía de Luisa Fernanda W.