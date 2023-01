Con una ‘tusa’ de dos meses: Eva Rey reveló detalles de cómo fue su salida de RCN

Eva Rey es una presentadora española quien se dio a conocer durante varios años por su paso por noticias RCN y luego por sus recordados programas como ‘Descárate sin evadir’ en compañía de Alejandra Azcárate. Años más tarde, el medio le permitió tener su propio espacio, esto a través de su show ‘Sin evasivas con Eva Rey’ pero, por motivos desconocidos, salió de este tiempo después.

La reconocida presentadora estuvo durante varios años fuera de las cámaras, uno de los motivos al parecer, se habría dado por su hija Lía, quien se ha convertido en su mayor compañía desde su llegada. Sin embargo, Eva reveló algunos detalles de su salida del canal nacional, dejando ver esta no fue en los mejores términos.

Si bien, su programa ‘Desnúdate con Eva’ ha logrado ser todo un éxito, no solo por los personajes que ha tenido como invitados sino que también, por las candentes e inéditas revelaciones realizadas en esta. La española fue una de las invitadas al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en donde confesó la razón para no volver a salir en televisión.

Aunque la periodista no nombró al canal RCN, aseguró: “Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, como todo. A todos los contratan y les dicen no más. Me dio un poquito duro, me costó aceptarlo al principio porque todo fue muy repentino y la forma no fue la más bonita”.

Asimismo, Eva indicó que como todas las relaciones, el año anterior no fue el mejor para ella, pues, le dio duro dejarlo: “romper las relaciones siempre es difícil, pero ya hice mi tusa de dos meses y estoy completamente recuperada”.

Finalmente, la española enfatizó que actualmente se encuentra viviendo en otra etapa de su vida y resaltó que se encuentra más emocionada que nunca por su programa que con el pasó de las semanas se ha dado a conocer mucho más y ha logrado un gran número de audiencia. Sin dejar de lado, que ha recibido varios comentarios de apoyo por parte de sus seguidores tras su regreso, esta vez en el mundo digital.