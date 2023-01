Mary Méndez reveló quién le gusta

La espectacular Mary Méndez ha sabido cómo sorprender más de una vez en sus redes sociales, y no solo se trata de lo que son sus rutinas de ejercicios y de cada cosa que recomienda para mantener una vida más que fitness. Una que otra vez decide contar algunas cosas de su vida o simplemente hacer un chiste referente a la rutina, o confesar algo tal como lo hizo esta vez.

La presentadora de ‘La Red’ se fue hasta Cartagena de Indias para así recibir el año 202 y desde el hotel en el que se encuentra hospedada ha mostrado el Sol, la diversión y especialmente su perfecta silueta en vestido de baño que deja a todos con la boca abierta, solo que con una confesión muy particular y es que dijo que ya alguien le gusta.

Pero no se trata de una persona, sino del nuevo periodo 2023, pues acostada sobre una silla bronceándose lo ha revelado “2023…. ya me gustas 🦄 🌈 ⭐️ #2023″, escribió al pie de publicación luciendo un vestido de baño de dos piezas en color negro y con bordes en tonalidades amarillas y rosadas. Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar, por lo que se llenó de mensajes en los que resalta lo hermosa que luce.

No es la primera vez que Mary Méndez se refiere de esa forma al tiempo, pues ya había dicho semanas atrás que consideraba el fin de semana como su peor amante, jugando así con las metáforas.

Por otra parte, Mary Méndez publicó lo que serían sus deseos del nuevo año para cada uno de los miembros de toda su comunidad digital en las redes sociales, y en sus palabras lo que más destacó es que lo más desea es coraje para enfrentar el pasado en los próximos meses por venir.