Mary Méndez se despide del 2022 y envía contundente mensaje a sus seguidores

Mary Méndez es una reconocida presentadora quien ha hecho parte durante varios años del programa de entretenimiento ‘La Red’. Sin embargo, este no ha sido el único negocio de la samaria pues, hace pocos meses abrió su propia empresa de productos saludables y ya cuenta con varios puntos en diferentes ciudades del país.

Antes de finalizar el año Mary decidió agradecer por cada uno de los aprendizajes que le dejó este año, pues tampoco resultó ser nada fácil para ella. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores para este año que empieza, dejando ver su dedicación y emoción frente a las cosas que vienen.

En el clip se observa como la presentadora muestra los inicios de su empresa, la cual ha tenido un crecimiento imparable, siendo este uno de sus más grandes sueños que ahora se ha convertido en realidad. Seguidamente, mostró algunas imágenes en compañía de sus seguidores a quienes agradece por tanto cariño.

Posteriormente, envió un mensaje a pocas horas de finalizar el año, pero no fue un mensaje común y cariño como se pensaría. En la imagen compartida se lee: “Yo te deseo coraje para decir basta, te deseo que olvides a quien se olvidó de ti, te deseo que no puedas cerras puertas y abrir ventanas y abrir ventanas, te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa, te deseo que te atrevas”.

Luego de sus declaraciones Méndez, agregó: “Estos son mis deseos para ti que estás leyendo esto… pero sobre todo te deseo que construyas la vida que te hace feliz a ti”. Los comentarios ante la publicación de Mary no se hicieron esperar en donde varias figuras del entretenimiento no dudaron en referirse al tema, entre ellas, Lorna Cepeda, Pilar Schmitt, Xilena Aycardi, entre otros.

Dichas personalidades enviaron un mensaje de felicitaciones por la perseverancia que tiene la empresaria. Asimismo, aprovecharon para enviarle unas sentidas palabras y buenos deseos para este nuevo año que está por iniciar.

