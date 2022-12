¿Última polémica del año? Yina Calderón criticó foto de Andrea Valdiri

Desde Yeferson Cossio, pasando por ‘La Jesuu’, Lina Tejeiro, ‘La Segura’ y ‘Epa Colombia’ formaron parte de la lista de ataques de Yina Calderón, y ahora, días antes de finalizar el año bombardeó por segunda vez a Andrea Valdiri.

Es de recordar que a mediados de 2022 la bailarina y la DJ protagonizaron una gran polémica que acaparó la atención de todos, pues Yina Calderón apareció en sus historias de la red social Instagram para pedirle a la influenciadora barranquillera que deje de mencionarla y hacer uso de su nombre, ya que, según Yina, la bailarina Andrea Valdiri solo estaba intentando figurar.

Peleas pasadas entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Días más tarde, en un post de Andrea Valdiri, en el que un seriado de imágenes luciendo un outfit de lana encantaba a sus seguidores, una semejanza que una seguidora notó con Yina Calderón desató la polémica.

Y es que esta escribió “La Yina Calderón despelucada ja ja ja ja ja ja ja ja” en una de las imágenes en la que Andrea Valdiri aparecía con un peinado un tanto extravagante y en el que contestó “Omitir, hay niveles hermana”. Como era de esperarse el comentario fue eliminado, pero capturado por una cuenta especializada en farándula que lo publicó.

Sin embargo, pese a esto no pasó para nada desapercibido por nadie, pues en medio de la infinidad de recciones a la publicación hubo también una muy particular y no es otra que la de la propia Yina Calderón.

La DJ no escatimó en sus palabras y se fue contra Andrea Valdiri recordándole algunas cosas del pasado que causaron sensación en el post.

“‘Señora’ claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c…. Si había o no hijos, si era o no casado…”, comenzó en su respuesta que la hizo a través de un post desde su cuenta oficial.

La posible nueva controversia

Pese a esto la tensión entre ambas disminuyó, las indirectas se acabaron, pero ahora recientemente Andrea Valdiri se transformó en un verdadero adorno de árbol navideño para una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram, la cual ha dejado con la boca abierta a más de uno.

La bailarina posó en lencería de cintas rojas perfectamente tallada al cuerpo dejando ver mucho más que su silueta y en distintas partes de la casa con una bambalina gigante e incluyendo hasta un árbol.

Y entre los cometarios más que divididos destaca uno de una seguidora quien escribió “Qué pensará @fajasyinacalderonoficial al ver esta belleza 😂 😍”. Y ante esto llegó la respuesta de la DJ, pero a los pocos minutos la borró. Sin embargo, fue rescatada en su momento por los portales dedicados al espectáculo colombiano en el que se puede leer “Que son dos mujeres diferentes una la de las fotos y otra la de los live, historias”.

Tal como era de esperarse los demás siguieron comentando al respecto en respuesta a lo dicho por Yina Calderón “La Calderón no le da la talla, la Valdiri es mucho para la Calderón 😂” y “Lástima que borró el comentario la @fajasyinacalderonoficial pura envidia la Valdiri ha subido historias sin filtros y que mujer pa bella”, son las respuestas que destacan.

Hasta los momentos la pareja del creador de contenido Felipe Saruma, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, todos permanecen atentos ante lo que pudiera ser una respuesta directa.