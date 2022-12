Cansada de las críticas, Jessica Cediel dejó ver cómo se ve su rostro sin filtros

Jessica Cediel se ha convertido en el blanco de muchas críticas durante las últimas semanas, pero tal parece que la joven se cansó de las burlas y decidió mostrar sin tapujos cómo luce al natural, dejando ver que su piel no es perfecta y se siente muy orgullosa al respecto.

La presentadora ha pasado un par de días complicados, algo que anunció a través de sus historias de Instagram en donde publicó que a pocos días de Navidad su papá falleció, mostrando varias fotografías junto al señor, además de varios mensajes cargados de pesar y mucho sentimiento por el suceso.

Pero a pesar de la complicada situación que ha vivido los últimos días, tal parece que Jessica Cediel sigue siendo el blanco de varios internautas quienes critican su físico de manera indiscriminada en las redes sociales.

Sin embargo, la joven se cansó de las críticas y decidió ponerle fin a este tipo de situaciones al revelar cómo luce su piel sin maquillaje y con una mirada de cerca, dejándole ver a sus seguidores que se siente muy orgullosa de su aspecto tal y como lo lleva actualmente.

“Miren las manchas, niñas. Vean, mi piel es así, yo qué hago. Mancha, mancha, mancha, mancha, mancha. Esta soy yo sin filtro ni maquillaje, esto tiene solo protector claro y un poquito de color. No me las tapé”, dijo Jessica Cediel en su historia mientras hacía un acercamiento de su rostro y dejaba ver algunos pigmentos en su piel.

En el mismo clip también escribió: “Así soy. Para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tener la piel perfecta es perfecto”.

Cabe destacar que durante la grabación de esta historia, la modelo estuvo presentando un rostro bastante serio, dejando ver que estaba molesta por lo comentarios que recibe con frecuencia en las redes sociales.