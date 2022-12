La recomendación de Natalia Ramírez para iniciar el 2023

Seguramente es usted una de esas tantas personas en el mundo que decidió hacer una revisión exhaustiva de cada propósito que planeó para el año saliente, y que a días de comience el 2023 aún no se han logrado, es por ello que sobre este tipo de metas no alcanzadas la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’ la bella Natalia Ramírez decidió hablar.

Puede leer: Natalia Ramírez recreó icónica escena de ‘Yo Soy Betty, La Fea’ en ‘Master Chef Celebrity Colombia’

En su video se refiere a lo prioritario que es imponerse metas de cualquier forma, pues estas representan una especie de transformación que se enfoca en cambiar la vida de las personas y sobre todo la ilimitada cantidad que se pueda tener de ellas.

“No te imaginas cómo ha cambiado mi vida, desde que he puesto metas. Es muy importante, suena un poco como cursi, pero de cursi no tiene nada, es el principio de todo lo que tú quieras hacer. Y no solamente puedes tener una meta, puedes tener varias metas. Recuerda que, si no cumples con la fecha de la meta, simplemente se corre la fecha, pero nunca la meta”, dice Natalia Ramírez.

Más allá del mensaje de Natalia Ramírez

En diferentes niveles, todos los días, las personas deben establecerse metas y luego comenzar a trabajar para de esa forma así poder lograrlas. El simple hecho de completar una tarea en la jornada laboral es la consecución del éxito en una determinada meta.

Pero la cuestión radica en que, dependiendo de cómo se haga esta definición, se vuelve prácticamente imposible convertir en realidad lo planeado. Y en definitiva es ahí es donde muchas personas capaces se sienten frustradas.

Es más que fundamental saber que es una idea mucho más concisa e incluso rigurosa, ya que la propuesta es siempre trabajar con una realización muy clara, que debe suceder en un período específico. Además, los recursos necesarios para lograr esta meta también deben estar bien definidos. Sin embargo, no es impedimento para postergarla y así alcanzarla a plenitud.