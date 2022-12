Esperanza Gómez mostró cómo trabaja desde casa y más de uno le quiere pasar su hoja de vida

La actriz de cine para adultos y empresaria, Esperanza Gómez, compartió a través de su nueva cuenta de Instagram, una serie de fotografías durante la celebración de Navidad, que a más de uno le robó un suspiro.

En un cuarto y solo con una sábana blanca puesta, la influencer posó mostrando sus atributos, no sin antes dejarle un mensaje a sus seguidores. “Una mañana navideña hermosa mis amores ¿Cuáles son sus planes para hoy?”.

Sumado a estas imágenes, Gómez publicó este lunes, su ‘pinta’ para trabajar desde casa y seguir trabajando en sus proyectos profesionales. “Siempre es un buen día para trabajar por sus sueños. Luchen y amen cada proceso de sus éxitos y fracasos. La vida nos hace más fuerte y más seguros de nosotros mismos 😍”.

Una blusa y short blanco, junto con un brasier de encaje y sonriendo, no pasaron desapercibido para quienes la siguen en sus redes sociales. “Señora bonita”. “Churra 😍”. “Hermosa ❤️”. “La profesional más hermosa que he visto”.

La tutela presentada por Esperanza Gómez contra Instagram

En 2021, la modelo interpuso una tutela contra las empresas Meta Platforms, Inc. y Facebook Colombia S.A.S., luego de que le desactivaran su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores por, supuestamente, infringir las normas comunitarias de la red social al ofrecer “servicios sexuales”.

De esta manera, la Corte Constitucional citó a sesión técnica virtual a las empresas, así como a Esperanza Gómez, para revisar con detenimiento la demanda presentada, pues ella reclamaba vulneración a su derecho al trabajo.

“Efectivamente, después del cierre de mi cuenta verificada, abro una segunda cuenta, la cuál también me la cierran por las misma explicaciones que me han dado ‘pornografía explicita e incitar al ofrecimiento de servicios sexuales’, cosa que tampoco estaba haciendo. Abro una tercer cuenta, en la cual desarrollo las mismas actividades que desarrollaba en mis antiguas cuentas: mostrar la cotidianidad de la vida de Esperanza Gómez. Me tocó empezar de cero. Ya no soy tan atractiva para las marcas con 600 mil seguidores, que con cinco millones”, señaló Gómez durante la sesión.