‘Epa Colombia’ responde a las duras críticas que recibe sobre sus productos

Por medio de su red social en Instagram la empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se refirió a las críticas que ha recibido sobre la entrega de premios por la compra de su producto, así como de los resultados que algunas de sus clientas acusan.

‘Epa Colombia’ aseguró respondiendo con interrogantes que nada de lo que tiene es gratis y que cuando promete algo simplemente lo cumple, por lo que quienes resultaron beneficiados deben esperar el tiempo estimado. Entre sus palabras aprovechó para asegurar que si hay quienes usan los mecanismos de engaño sobre rifa de productos y que al final no entregan nada.

“‘Ay Epa es que no me ha llegado el obsequio que me diste te voy a boletar’ ¡Ay amiga! ¡Ay tú tan grande y generas bobadas! ¿Tú crees amiga que yo me quedaría con algo? ¿Amiga tú sabes lo bien que a mí me va? ¿Tú sabes todo lo que yo he logrado y lo agradecida que estoy contigo y mi equipo de trabajo cómo para yo guardarme algo? ¿Tú crees que yo soy de esas mariqui… que guardan sus regalos y no los entregan y aparentan algo en las redes sociales? ¿Tú crees amiga que yo estoy aquí por obra de arte? ¿Tú crees que todo lo que yo tengo se cayó del cielo? ¿Me lo regalaron? No, obvio les llega hoy, sino les llega más tarde ¡Espérate! ¡Ay amiga! ¿Y por qué no me compras la keratina mejor, me atacas horrible? Me atacaste linda”, contó.

Seguidamente se refirió a los resultados, que según alega se debe a que quienes obtienen el efecto no deseado se trata de una mala aplicación o desconocimiento del uso correcto del mismo.

“A unas que el cabello les quedó super chimba, a otras que se los daño ¿Por qué si es el mismo producto? Es que no saben manejar el producto porque el 50 por ciento lo pongo yo, y el otro 50 por ciento lo pones tú, por eso siempre te digo busca personas profesionales y aptas en aplicación de keratinas, ¿Si es el mismo producto porqué se tiene que dañar el cabello?” — ‘Epa Colombia’

Es de recordar que tiempo atrás ‘Epa Colombia’ recibió fuertes criticas por presuntamente distribuir productos vencidos, en un clip la empresaria se justificó en ese entonces sobre lo ocurrido, argumentando que la culpa no es de ella, sino que quienes le surtieron la materia prima.

“He notado que los sprays chiquiticos cambiaron de fragancia porque el plástico se dañó, ese plástico se trae de la China, esa materia prima se trae de la China. Amiga, pero te hago una pregunta ¿Tú crees que yo tengo la culpa? No, si antes yo perdía amiga. Tranquila, usted tranquila que… perdimos las dos, amiga, yo que mandé a traer de la China y los chinos que me robaron, y en otra parte que me lo compraste a mí”.