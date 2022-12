“Se corrige en privado”: critican a ‘La Liendra’ por “ridiculizar” a un niño en las redes

‘La Liendra’ quiso convertirse en Papá Noel, pero terminó siendo el Grinch para uno de sus sobrinos, ya que terminó “ridiculizando” al pequeño a través de sus redes sociales. Y este detalle le ha valido una gran cantidad de comentarios negativos de parte de muchos internautas.

Hace pocos días, el influencer decidió abordar a algunos miembros de su familia para preguntarles qué querían de regalo para estas fechas, recolectando varias cartas con sus deseos. Y luego de leer todo lo que sus seres queridos anhelaban, el joven decidió concederles sus deseos.

Puede leer: ¡Censurado! A ‘La Liendra’ le suspendieron su cuenta de Twitch por subir contenido inapropiado

Sin embargo, La Liendra dejó por fuera a su pequeño sobrino, indicando que el niño se había portado mal en la escuela y con su mamá, razón por la que no recibiría ningún detalle navideño este año. Y este anunció lo hizo a través de algunas historias en su cuenta de Instagram, en donde acumula mas de seis millones de seguidores.

“Este regalo era para ti, pero te acuerdas que le pegaste a un amiguito, le contestaste a la mamá. Entonces se lo vamos a regalar a otro niño. Pero felices porque hay otros niños que no tienen regalos, que los papás no tienen plata, que los papás no tienen nada. Entonces vamos a regalarle este regalito a ellos porque tú no lo puedes recibir”, le dijo el creador de contenido al niño.

Lea también: La incómoda pregunta que ‘La Liendra’ le hizo a Dani Duke sobre la intimidad

Sin embargo, lo que parecía ser una acción de enseñanza terminó siendo una jugada en su contra, ya que La Liendra recibió varios comentarios negativos de los internautas por “ridiculizar” al niño en las redes sociales y exponer su mal comportamiento a millones de personas.

“Se felicita en público, se corrige en privado”, “Por más familia que sea no tiene derecho a exponerlo así”, “Ridiculizando al niño frente a todos los seguidores que tiene La Liendra. Falta grave” y “El escarmiento público NO SE USA YA y menos para un niño tan pequeño”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.