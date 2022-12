“No se me va a olvidar nunca”: La vez que Juliette Pardau se perdió en Bogotá por un error con Uber

Juliette Pardau le confesó a sus seguidores que pasó una mala experiencia con un servicio de transporte, ya que terminó perdida en Bogotá por un error en una dirección. Esto hizo que la actriz perdiera casi todo su día y tuviera que faltar a un importante compromiso que tenía agendado.

En las últimas semanas, la actriz ha estado gozando de mucho reconocimiento en las redes sociales gracias al estreno en Netflix de la novela ‘Hasta que la plata nos separe’, recibiendo varios elogios y todo tipo de comentarios positivos por su papel en esta producción, justo como otros miembros del elenco.

Y si bien ha podido disfrutar de unas buenas semanas en las plataformas digitales, en lo que respecta a otros detalles de su vida laboral ha tenido unos tropiezos, ya que le reveló a sus fanáticos la complicada experiencia que vivió de camino a uno de su compromisos en Bogotá.

“Me pasó algo que, me imagino que sí, a todos nos ha pasado. Yo iba para un curso a las de diez de la mañana, a las nueve estaba lista, lista para salir, pedí mi carro”, comentó la actriz mientras indicaba cuál era la dirección a la que iba.

“Pero Uber cambió “carrera” por “calle”. Yo me subí al carro e hice lo que hacemos todos: enajené en el celular”, continuó Juliette Pardau, comentando que por estar distraída no se dio cuenta que terminó en un sitio completamente diferente y apartado de donde planeaba ir.

La venezolana también explicó que pasó cerca de tres horas en el vehículo, ya que después de darse cuenta que la dirección era la incorrecta, decidió poner rumbo al lugar original. Sin embargo, detalló que no logró llegar a tiempo al compromiso.

“Recalculo la dirección y eran 45 minutos más, me iba a perder ya el curso, aviso que no llego porque me iba a perder la mitad de la clase y pongo la dirección a la que iba después de ese curso. Miren, yo me subí a las nueve y me bajé a las doce”, concluyó Juliette Pardau.