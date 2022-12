“Me pegaron una estafada” La odisea que vive Juliette Pardau por poco, la dejan en cero

Juliette Pardau se ha convertido en el “amor platónico” de más de un televidente desde su aparición en ‘Pa quererte y en ‘Hasta que la plata nos separe’’. La venezolana gracias a su talento ha hecho parte de varias exitosas producciones e incluso se conoció que hará parte de RCN en este 2023.

La reconocida actriz suele ser muy activa en sus redes sociales, eso si ha dejado claro que cuando se trata de su relación con el también actor Julián Román, opta por no revelar mayores detalles. Sin embargo, su más reciente aparición se dio para advertir a sus seguidores de la modalidad de estafa de la que fue víctima hace pocas horas.

Juliette relató que recibió una llamada de una mujer, quien según ella, tiene todo un guión perfectamente preparado, creíble, digno de un India Catalina. La presunta estafadora indicó que la actriz era una de las personas beneficiarias con la devolución del IVA. Además, que tenía un crédito aprobado, tasas de intereses más bajas, entre otras.

La actriz aseguró que no se fijó del número del que la llamaron. Posteriormente, se contactó con el banco y se dio cuenta de que la contestadora de la entidad era clara en indicar que no hacían la devolución del IVA. Además, hizo la solicitud del dinero, pero resaltó que Davivienda no tenía porque devolverlo.

Los estafadores quisieron realizar un segundo desembolso de su cuenta, con un valor mucho más elevado que el primero, pero, por fortuna para Juliette el código de confirmación no fue aceptado, así que no pudieron seguir robando su dinero.

En cuestión de minutos se dirigió a la sucursal más cercana y al llegar se encontró con que su tarjeta ya estaba bloqueada debido a los constantes intentos de ingreso. La actriz reiteró que ella digitó mal su clave y la contestadora le confirmó el error por tal motivo, se confió. Sin dejar de lado, que conocían las herramientas de la aplicación bancaria.