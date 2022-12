“No apago la luz de nadie para encender la mía”: el mensaje directo de Lina Real en redes sociales

Otro nombre de los 22 participantes de ‘Survivor La Isla de los Famosos’ del canal RCN conducido por Tatán Mejía, es nada más que el de Lina Real. Y antes de verla luchando para demostrar si es la mejor o no para sobrevivir ha revelado la razón por la que brilla y es feliz.

Y es que la atleta profesional y también entrenadora fitness publicó un emotivo video usando uno de los audios más virales en las redes sociales en el que habla sobre el verdadero motivo que le da la felicidad y lo que ha hecho para conseguirlo y a la vez mantenerlo.

“¿Saben por qué soy feliz? Porque yo no apago la luz de nadie para encender la mía, simplemente trabajo duro día a día para que mis sueños se cumplan sin tener que lastimar ni opacar a nadie, y sí, muchas veces he estado rota y he tenido que volver a armarme, pero lo más bonito de la vida es sentirse orgulloso de quien eres, cree en ti”, se escucha en el video de Lina Real.

Pero en la publicación que obtuvo diversas reacciones emotivas también se puede leer un agregado en la que la participante de ‘Survivor La Isla de los Famosos’ argumenta aun más su post. “Decidí ser feliz. Y también decidí creer en Mi 🙏. Ellos, mi motor de cada día ❤️. Los recontra amo 💕”.

Es de recordar que además de Lina Real otros de los participantes que destacan son la empresaria Sara Uribe, el atleta Mateo Carvajal y la reconocida “Reina de la Guaracha” Marcela Reyes.

Junto a ellos también estarán el exfutbolista Wilder Medina, la actriz Catalina Londoño, el comediante Camilo Sánchez, la locutora Diana Gil, el mago Camilo Pardo, el actor Aco Pérez, el chef Leo Cocinero, el boxeador Eleider Álvarez, el exfutbolista Macnely Torres, la cantante Yina Gallego y la creadora de contenido Valentina Taguado.

Así como la empresaria Manuela Gómez, el cantante Juan Palau, la actriz Margarita Reyes, la también creadora de contenido Paola Usme, el actor Federico Rivera, la actriz Tania Robledo y el reconocido actor Juan Carlos Arango.