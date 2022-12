Aida Victoria Merlano y su crítica a quienes creen que el dinero de una mujer depende de un hombre

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano elevó la crítica a ese pensar del que forman parte muchas personas en el mundo y especialmente en Colombia.

“Eso no lo dicen solamente de mi actual pareja, de todos piensan lo mismo, bonito, feo, joven, viejo, de quien sea, pero no porque yo sea Aida, sino porque esta sociedad es machista obviamente, mira tú ves a una vieja bonita que se baja de un carro caro y tú automáticamente piensas ¿quién se lo regaló, ¿quién es el marido, ¿quién la mantiene? Es una vaina que tenemos aquí, si te pones de verdad como que con esa sinceridad de ser crítico”, contó en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Seguidamente reiteró que en su vida ha salido con dos hombres que en efecto sí tienen mucho dinero, sim embargo aclaró que de todas las creadoras de contenido en Colombia ella es una de las mejores pagadas.

“Yo he salido por ejemplo con dos personas que tienen mucho dinero de redes sociales, yo también estoy en redes sociales, yo también tengo la misma actividad comercial, yo soy de las creadoras de contenido aquí en Colombia que más cobra en esta plataforma, pero la gente siempre presume que mi dinero tiene que venir de un hombre porque siempre el dinero de una mujer se presume que viene de alguien más, el del hombre no se presume que sea que una mujer se lo dio”.

Es de recordar que días atrás Aida Victoria Merlano, en uno de sus más recientes en vivo por medio de la red social Instagram se topó con un comentario fuera de lugar, y es que fue tildada de prostituta, por una situación similar a la expresada ahora.

“Pero prostituta no, porque nunca he vendido el cuerpo, de pronto tú me ves conseguir cosas verdad a nivel económico y de pronto dentro de tu lógica pobre y vacía tú crees que la única manera que una mujer tendría forma de salir adelante sería entregando la panocha, en mi caso no, porque yo soy una mujer bastante inteligente que ha sabido con audacia sortear las situaciones de la vida que se le han presentado y hacer bastante dinero, el suficiente como para tener mis cosas, que me estafen y no me duelan esas pérdidas, y para tener muy bien a los míos, pero no, no soy prostituta”, contó Aida Victoria Merlano.