Las emotivas palabras de Claudia Bahamon sobre la ausencia en Navidad

No pasa un día en el que Claudia Bahamon llene con su luz a todos los miembros de su comunidad digital en cada una de sus redes sociales, como lo hizo esta vez en su cuenta de Instagram.

Y es que la presentadora ha posteado una imagen de un ocaso en el mar, con la inmensidad de la naturaleza, pero con un pie de publicación que llamó la atención de todos y en la que precisó lo que significan para el colectivo estas fechas siendo días iguales a los otros.

“A veces me pregunto ¿por qué en esta época extrañamos más que en otras si al final es una semana más, una fecha más, una cena más? Porque carajo sí que me da duro no estar en casa y sentirme lejos de mis seres más queridos. ¡Y claro! Mi papá que desde aquí nos cuida. ¿Les da la misma sensación?”, escribió Claudia Bahamon.

Como era de esperarse el post de la presentadora de ‘Master Chef Celebrity Colombia’, al ser una consulta pública a su comunidad digital en la red social Instagram, se llenó de diversas reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en responder.

“Clau, es la idea que nos han impuesto que nos dice que en estas fechas ‘debemos’ compartir en familia, pero en realidad sólo es un mes más; es muy parecido a la idea de que los sábados y los domingos son para descansar, pero en realidad son solo un día más”, “Es raro, pero por estas fechas, duele 💔 💔, mucho más, ver esos lugares vacíos 😢 😢 😢 ese abrazo q nunca se volvió a repetir 💔💔”, son solo algunas de las respuestas que destacan en el post de Claudia Bahamon.