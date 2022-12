La reacción de Fanny Lu al saber que su hijo fue escogido para presentarse en Viña del Mar

Mateo, el hijo mayor de Fanny Lu, pero al que cariñosamente le dicen Teo, llegó a sus 21 años el pasado mes de agosto, y desde pequeño ha seguido los pasos de la intérprete de ‘No Te Pido Flores’, pues también se dedica a la música.

Apadrinado por su propia madre, una de las mejores exponentes de la música en Colombia, el joven se ha sabido ganar un espacio en el mundo artístico, lo que lo ha llevado a presentarse en diversos escenarios en los que ya triunfa.

En la actualidad se encuentra sonando fuerte en todas las radios con su tema ‘Chocolatico’, y este ha sido uno de los grandes pases para poder continuar su gran camino. Una de las últimas noticias del joven es que ahora forma parte de la fila de artistas que dirán más que presente en el próximo Festival de Viña del Mar, en Chile.

Ante esto la madre orgullosa ha hecho gala de este logro y lo eternizó con un video en el que su hijo cuenta a detalle cómo ha sido el sendero a la fama, a lo que está dispuesto a ser y hacer.

“Hoy te felicito, no como tu madre, sino como una persona que te ha visto crecer y que es testigo de cómo has luchado por conseguir tus sueños. El orgullo no cabe en mi pecho. El verte esforzado, valiente, humilde y capaz, me satisface. Me hace pensar que hemos criado a un gran ser humano. Vas a brillar en el Festival De Viña del Mar, lo sé, estás preparado para eso y muchas cosas más que, estoy segura, vienen en tu carrera. Aquí estoy para ti siempre, te amo Teo”, escribió la cantante al pie de un emotivo video.

Como era de esperarse ante las emotivas palabras el cantante no se inmutó y respondió con el mismo amor que se demuestra en redes sociales con Fanny Lu. “Gracias siempre mamá, por ser el ejemplo eterno de cómo hacer las cosas bien. Seguiré siempre dándola toda para hacerte orgullosa. Te amo siempre madre linda ❤️”, escribió Mateo.