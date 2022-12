Fanny Lu y su fuerte crítica a las imágenes de Inteligencia Artificial

Con una crítica muy extensiva, y compuesta en un gran porcentaje por preguntas, es como la cantante colombiana Fanny Lu se ha presentado recientemente en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram.

Con un seriado de varias gráficas correspondientes a su imagen en la que se convierte en una Fanny Lu futurista la cantante ha cuestionado si el mundo se quiere convencer de que esos avatares van más allá de los beneficios de la vida real.

“Una tendencia más… y la hice. ¿En serio? ¿En esto nos estamos convirtiendo? ¿Nos quieren convencer de que esto es mejor que la vida real? ¿Qué será lo que nos falta para que este mundo nos satisfaga? Hoy leí una frase muy impactante: Lucifer tuvo el cielo y no le fue suficiente’. De verdad que hay muchos así. -Muchas preguntas en voz alta”, escribió Fanny Lu.

Sin embargo, la publicación sirvió para ser el epicentro no solo de reflexiones sobre el tema, sino también de críticas, pues le reprocharon que si está en desacuerdo no tenía porque sumarse a la tendencia.

“Lo crítica, pero a la vez lo hace.... No entendí 😂”, “Estoy totalmente de acuerdo, pero como que algo no me cuadra en el post...”, “😂 😂 😂 😂 no estoy de acuerdo, pero lo hago. Coherencia por favor 🥱”, son algunas de las respuestas que destacan en el post de Fanny Lu.

Pero también hubo otros que se establecieron en los comentarios de una manera distinta al reclamo y la alentaron a no ver el futuro con malos ojos, sino por el contrario a reinventarse. “Tómalo como una forma de arte, pintura, técnica qué se yo. ¿Por qué lo tomas a mal, todo lo nuevo es malo? Si estuviésemos satisfechos nunca seguiríamos buscando felicidad, creo que de eso se trata de innovar, buscar, etc”.