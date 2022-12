Mary Méndez terminó con la piel de dos colores ¿Qué le pasó?

Mary Méndez ha sabido cómo sorprender más de una vez en sus redes sociales, y no solo se trata de lo que son sus rutinas de ejercicios y de cada cosa que recomienda para mantener una vida más que fitness.

Una que otra vez decide contar algunas cosas de su vida o simplemente hacer un chiste referente a la rutina tal como lo hizo esta vez en la que se ha reído de ella misma y se ha cuestionado por el mal uso que le dio a un autobronceador.

A través de sus historias en la red social Instagram la presentadora de ‘La Red’ contó cómo fue el pequeño accidente que la dejó de dos colores y cómo se dio cuenta de esto, pero con su humor característico.

“Hay vainas para las que uno definitivamente, yo por ejemplo no tengo talento para echarme autobronceador, ja ja ja ja ja, ¡Nooooo! ¿Por qué? Je je je je ¡Me acabo de dar cuenta! me acabo de dar cuenta porque me acabo de quitar un vestido que tenía, que era manga larga chicos ja ja ja ja”, dijo en medio de diversas carcajadas.

Pero seguidamente insistió en que apenas es que había notado lo que le había ocurrido y refirió a que se trata de un producto que se aplica el cual ha mostrado a su comunidad digital en diversas ocasiones.

“Se les juro que me acabo de dar cuenta de eso ¡Yo no puedo creer esto! Es de lo más orgánico que he hecho alguna vez en la vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Estropajo, ¿Se acuerdan? Y esto es, estas son las gotitas esas que yo les mostré a ustedes ¡Ay Mar Méndez! ¿Tú por qué eres así?”, finalizó Mary Méndez en medio de risas.