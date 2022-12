Hija de Darío Gómez estalla en emotividad ante recuerdo de su padre de redes sociales

El pasado 26 de julio del 2022 sigue siendo una fecha que toda Colombia no puede olvidar, pues ese día se conoció la inesperada muerte de uno de los más grandes exponentes de la música en el país, como lo es Darío Gómez.

Desde ese entonces su legado permanece más que vivo, en cada canción y recuerdo que “El Rey del Despecho” dejó con su vida, y en el caso de cada uno de sus familiares no es la excepción, como pasa con su hija Cata Gómez.

Y es que la joven dejó ver en una de sus historias de la red social Instagram una imagen junto a él en la que se desprende un texto más que emotivo y que le arrugó el corazón a quienes siguen acompañándola tras la muerte de Darío Gómez.

“Papi, hoy es uno de esos días de los que no puedo más, donde no hay consuelo, donde no encuentro un alivio. Te extraño enormemente, Dios me dé fuerzas porque siento no poder más sin tu presencia, quiero verte, quiero escucharte, quiero abrazarte de nuevo… 🥹”, se puede leer.

Otras publicaciones de Cata Gómez han desatado una infinidad de reacciones en las que destaca el cariño, admiración y sobre todo respecto a uno de los mejores cantantes que ha tenido Colombia y el mundo.

“Definitivamente si hay días que son más difíciles aún, esto es muy duros… pero aún así, doy gracias a Dios por ellos, porque sé que me amaste, me amas y me seguirás amando papá, y sé que conoces el amor tan grande que te tengo. 🙏🏻 ❤️ un beso, un abrazo y una bendición al cielo para ti papá ❤️🙏🏻 Teeee amoooo ❤️🙏🏻”.