Carolina Cruz no descarta casarse en el año 2023 y dio detalles de su vestido de boda

La modelo y presentadora del programa ‘Día a Día, la bella Carolina Cruz Osorio estuvo hace poco de invitada en el programa ‘Desnúdate Con Eva’ conducido por la reconocida periodista Eva Rey desde el que contó todo sobre su vida íntima.

En la entrevista reveló lo que sería su matrimonio, pues confesó que ahora sí le gustaría casarse “Me parecería delicioso, pues como ya no lo hice, ya ahorita digo ahora sí a ver qué pasa”, contestó Carolina Cruz.

Pero Eva Rey quiso ir más allá y le preguntó sobre cómo se imagina la celebración en la que daría el anhelado sí con esa pareja que aún no presenta públicamente, y la presentadora de ‘Día a Día’ se llenó de emoción al idear los detalles.

“¿Cómo me la imagino? ¡Eh! Un parrandón, me imagino de blanco, como con color cremita, no tiene que ser blanco, sino cremita, super sexy, o sea una cosita, así como strapless, como un vestido cortito” — Carolina Cruz

Sobre el anillo dijo que no debería ser la gran cosa, pues para ella el tono de la joya debe ser solo significativo. Por otra parte, confesó que le gustaría tener otro hijo, ya que ella aseguró que no descarta nada en la vida, por lo que tanto la boda como el embarazo pueden darse en el 2023.

Es de recordar que Lincoln Palomeque y la presentadora Carolina Cruz Osorio tuvieron más de una década juntos, pero nunca se casaron, sin embargo, de ese amor nacieron sus dos hijos Matías y Salvador.

Carolina Solo reveló que recientemente tuvo intimidad

En el ir y venir de preguntas llegaron las que se refieren a la intimidad y en especial desde cuando no hace el amor, a lo que la presentadora no dudó en responder a la intrigante interrogante.

“¿Cuánto hace que no haces el amor?” le cuestionó Eva Rey a lo que Carolina Cruz reventó en risas diciendo “No hace mucho”. Eva Rey de inmediato le aseguró que al ser de esa forma significa que entonces hay alguien en su vida, cosa que no fue desmentida por Carolina Cruz quien afirmó que en efecto así es, que está muy contenta, pero que aún no sabe cuándo lo presentará oficialmente.

“Tú sales a la calle y es que te conoce el vendedor ambulante, te conoce el taxista, te conoce el camarero ¿Uno cómo hace para que lo vean?” fue la siguiente pregunta de Eva Rey a la que Carolina Cruz respondió que “No salgo, a escondidas”.