Laura Tobón dice que se siente como Betty La Fea por esta razón

Laura Tobón sigue viviendo cada una de las diversas cosas que pueden ocurrir tras un embarazo, y más cuando estas son positivas, pues así lo demostró recientemente en una de sus publicaciones.

Puede leer: Laura Tobón dice que se levantó fabulosa y poderosa

Y es que la modelo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta especializada en farándula de Colombia, que su cabello al parecer está creciendo de manera desmedida.

Por consecuencia Laura Tobón decidió comparar el largo de su cabello con uno de los personajes más queridos de la televisión en le mundo, se trata de Beatriz Pinzón Solano, la eterna ‘Betty, La Fea’.

“Bueno amores quiere mostrarles este nivel de baby hair que me está creciendo. Ocho meses de post parto y no se imaginan el pelo nuevo que me ha crecido. A este ritmo voy a terminar como el capul de Betty, ¡Me gusta el capul de Betty!”, cuenta Laura Tobón en la historia.

¿Es normal lo del cabello de Laura Tobón?

Las nuevas madres comenzarán a perder cabello en mayor o menor cantidad alrededor de tres meses después del nacimiento de su bebé; sin embargo, se trata de un proceso fisiológico normal que, afortunadamente, es transitorio.

Durante el embarazo, el aumento de los niveles de estrógeno y otras hormonas provoca que el ciclo del cabello se detenga y éste permanezca en su fase anágena, es decir, de crecimiento; como resultado, las mujeres gozan de una cabellera abundante y de apariencia saludable.

Después del parto, los niveles de estrógeno comienzan a disminuir y se presenta un fenómeno llamado “efluvio telogénico”, que consiste en la pérdida de todo el cabello que no se cayó durante el embarazo, pues entra en la fase de reposo de manera repentina y simultánea.

El ciclo normal de crecimiento del cabello se restablece alrededor de seis meses después del nacimiento del bebé, tal como Laura Tobón, aunque en algunos casos podría tardar hasta doce meses en regularizarse, según reseña el portal “Mi Apego”.