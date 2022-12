Diomedes Díaz: se cumplen nueve años de su muerte y así lo recordarán

Se cumplen nueve años de la muerte del cantante Diomedes Díaz y será recordado en Valledupar donde sigue vivo entre sus seguidores y amantes de la música vallenata. Este 22 de diciembre, familiares y amigos de ‘El Cacique de la Junta’ le llevarán al cementerio una serenata con mariachis, se sumará el canto de otros integrantes de la familia Díaz quienes le cantarán en vivo.

Así lo confirmaron al diario El Pilón, Elver Díaz y Joaquín Guillén, hermano y amigo de Diomedes Díaz, respectivamente, quienes esperan convocar a cerca de 500 personas en el cementerio Jardines del Eccehomo, donde reposan los restos del cantautor nacido en La Junta, La Guajira.

“Queremos hacer algo diferente, si Dios quiere lo vamos a lograr, con todo respeto y cariño, desde ya estamos notificando a todos los diomedistas que vamos a la tumba para seguir recordando a nuestro Cacique y eso nos hace sentir que sigue vivo”, dijo Elver Díaz al Pilón.

La programación en honor a Diomedes iniciará a las 4 de la mañana con fuegos pirotécnicos a cargo del ‘Nene Moto’; a las 7 a.m. se realizará una ofrenda floral en la tumba ordenada por su hijo Rafael Santos; a las 9 a.m. se realizará una misa en el camposanto; a las 10 a.m. será la presentación con mariachis y posterior a ello cantarán: Luis Ángel Díaz (hijo), Vallero Díaz (sobrino) y Elver Díaz (hermano).

Muerte de Diomedes Díaz

Diomedes Díaz murió en Valledupar el 22 de diciembre de 2013 a causa de un paro cardiorrespiratorio a las 6:15 p. m. cuando se encontraba descansando en su cama. Según la compañera sentimental de Diomedes, Consuelo Martínez, Díaz se encontraba durmiendo y Consuelo se percató que el artista no se movía, por lo que llamó una ambulancia y fue trasladado a una clínica donde se confirmó que su muerte fue por “causas naturales”. Fue sepultado en un multitudinario funeral el 25 de diciembre en el cementerio Jardines de Ecce Homo de Valledupar.

Su última aparición en público fue el viernes 20 de diciembre de 2013, dos días antes de su muerte. Diomedes Díaz despidió el año en la discoteca Trucupey de Barranquilla, hasta donde llegó con su agrupación musical. Tras su fallecimiento, se iniciaron varias disputas legales por su herencia.