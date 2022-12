Carolina Soto terminó enferma tras salir de ‘Día a Día ¿Qué le pasó?

La presentadora Carolina Soto aparentemente que ha abusado de las comidas que llevan al programa ‘Día a Día’ y es que en estas fechas varias son las preparaciones y degustaciones que se muestran en la televisión para preparar en casa.

Ante esto ella como presentadora ha tenido que probar absolutamente de todo, y tras esto las consecuencias empezaron a hacerse notar, ya que confesó por medio de sus historias en la red social Instagram cómo se siente.

“Mija mírame, ya estoy empijamada, metida en la cama. Ay no, no, no, no, no yo siento como si me hubiera pasado una volqueta por encima. Te digo, es impresionante, mira es que estoy como maluca, como de la llenura, ve todos los benditos días con esa comedera ¡Dios mío! De buñuelo, natilla, todo lo que llevan a ‘Día a Día’”, contó.

Precisó que han sido varios los días en los que ha estado en la denominada “comedera”, y que el cuerpo ahora sí le pasó factura por los excesos, es por ello que contó la manera en la que pudo solventar el padecimiento.

“Hoy fue la tapa, hoy fue impresionante, tengo todo aquí, mira, de verdad me siento, ay no, no, no, no, me tocó llegar a tomarme bicarbonato con limón, una pastillita ahí que yo me tomo, mija me empijame y me acosté, porque me siento mal”, reveló.

La enfermedad de Carolina Soto

La dispepsia es un trastorno digestivo muy frecuente en el que los síntomas pueden ser repentinos o aparecer al cabo de un tiempo y pueden comprender dolor, malestar, ardor, hinchazón, sensación de pesadez o de llenarse muy rápido a pesar de haber comido poco.

Asimismo, imposibilidad de terminar una comida, eructos, flatulencias y náuseas -aunque no vómitos-. Es un trastorno bastante común en los adultos, que puede ocurrir de manera ocasional, recurrente e, incluso, llegar a repetirse diariamente.