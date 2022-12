Melissa Martínez y la respuesta a un hater que asegura que ella no es tan feliz como aparenta

La periodista Melissa Martínez sigue siendo el epicentro de los comentarios tras separarse de Matías Mier y desde entonces sus redes sociales han sido observadas por miles de seguidores ante cualquier pronunciamiento.

Recientemente no ha sido la excepción, pues lo que se supone es una publicación sin ningún tipo de tono, más que mostrar un seriado de imágenes en las que luce espectacular ha sido el punto de las críticas.

En ella pide a los miembros de su comunidad digital escoger entre alguno de los outfits que presentó, pero un comentario fuera de lugar se hizo más que presente. “Básica esta mujer aparenta más felicidad que la que tiene”, le escribió un seguidor a Melissa Martínez.

Ante esto la periodista no se quedó callada, pues entre las respuestas que también elevó a los buenos comentarios, añadió la de este detractor de una manera más que diplomática. “Una mujer con salud, empleo, empresa y sus padres vivos !!! ¿Que más le pide a la vida? No moleste y pase feliz navidad 🎄”, le respondió Melissa Martínez.

Pero este no fue el único comentario negativo que recibió, ya que más adelante fue criticada solo por el hecho de usar zapatos de plataformas. “No entiendo por qué mujeres tan bellas siguen usando zapatos de plataforma que está mandados a recoger y quita elegancia y clase”.

No es la primera vez

Tiempo atrás la periodista reaccionó a una serie de críticas que recibió y a través de sus historias de Instagram salió al paso y envió no solo un contundente mensaje, sino una advertencia a quienes posteen cosas falsas referente a su vida.

“Bueno, quería aprovechar para contarles que obviamente me molesto mucho cuando leo cosas, sobre todo cuando las lee mi hermana que es la que me comparte, que no son ciertas entonces, no sé, estoy como pensando en la posibilidad que cada vez que lea una cosa referente a mí que no sea verdadera publicarla aquí como fake news”, confesó Melissa Martínez.

Sin embargo, no se estancó allí, pues el accionar de todo lo que sucede alrededor la hace también considerar simplemente no ponerse a discutir con nadie, pues solo ella sabe muy bien quién es verdaderamente y no lo que digan las demás personas sobre su vida.

“Pero también me pongo a pensar qué para qué peleo con la gente si yo sé quién soy. No sé, es como un dilema que tengo allí en la cabeza, por lo pronto me voy a trabajar porque yo me gano la vida con mucho corazón y con muchas ganas”, finalizó Melissa Martínez.