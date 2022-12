“Duele, pero fue bueno enterarme”: Juan Duque destapa verdades en Twitter y Lina Tejeiro no se quedó callada

“Duele, pero fue bueno enterarme de cosas que hacen esas personas que tenía en un pedestal y honestamente solo merecen un lugar en el olvido”, escribió el cantante Juan Duque el pasado 12 de diciembre.

Pero ante la publicación, en la que no dio nombres y mucho menos etiquetó a nadie, algunos de los seguidores de inmediato sacaron a relucir a su ex la modelo Lina Tejeiro por lo que le respondieron de manera casi que inmediata.

“Debería estar más agradecido con Lina, ya que por ella medio lo conocen en Colombia”, respondió uno de los seguidores y el cantante no dejó de reaccionar a esto, por lo que contestó “¿Y quién ha dicho que no?”.

Duele, pero fue bueno enterarme de cosas que hacen esas personas que tenía en un pedestal y honestamente solo merecen un lugar en el olvido. — Juan Duque (@wawawanduque) December 12, 2022

Y quién ha dicho que no? — Juan Duque (@wawawanduque) December 17, 2022

Días más tarde llegó lo que muchos consideran una respuesta de Lina Tejeiro en un emoji de payaso que borró. Sin embargo, lo que sí dejó fue otro tuit que recibió varias reacciones de parte de sus seguidores.

No aguantes nada que no te haga feliz. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 15, 2022

Jajajaja Que vida más tristian. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 15, 2022

“No aguantes nada que no te haga feliz”, escribió Lina Tejeiro y una de las respuestas que obtuvo fue “Por eso no te aguantamos”, y ante esto respondió de manera absoluta al detractor “Ja ja ja ja Que vida más tristian”, en referencia al nombre del seguidor.

Días atrás, durante la dinámica de preguntas y respuestas, Juan Duque contestó sobre cómo ha hecho para lidiar con cada uno de los mensajes cargados de odio en las redes sociales.

“Honestamente uno tiene que ser muy amargado en la vida pa’ tirarle hate a una persona que ni siquiera conoce, entonces, por eso esos comentarios, entendiendo eso, los veo, pero no me los tomo personal ni les paro tantas bolas, porque viene de gente que ese día se levantó de mal humor, resentiditos, con la energía que no era”, dijo en primera instancia Juan Duque.

Ante esto el cantante lo que ha hecho es leer cada uno de los comentarios y confesó que a veces los contesta, solo que, con su irreverencia, buen humor y sarcasmo.

“Los respondo así de paso con buen humor, toda la vuelta, me enfoco lo que verdaderamente importa que es la gente que apoya, la gente que nos quiere, y que nos quiere ver bien y bueno, si siguen comentando así voy a tirar las mismas que han visto por ahí que si Rimel Albeiro, que eso es lo que somos”, finalizó Juan Duque.